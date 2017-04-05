Для ускорения роста ВВП нужны структурные реформы, заявила Набиуллина

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Зависимость динамики российской экономики от цен на нефть невысока: увеличение цен на нефть до 60 долларов за баррель даст только 1 процентный пункт роста ВВП, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что без структурных преобразований рост ВВП не превысит 1,5-2% при любых ценах на нефть.

"Наши оценки показывают, что зависимость экономического роста от цены на нефть не очень высокая. Если брать диапазон (цен на нефть — ред.) от 40 до 60 долларов за баррель: если цена будет высокая, это даст где-то 1 процентный пункт роста, не больше. Существенно повысить темпы экономического роста можем только с помощью структурных преобразований", — заявила глава Банка России, выступая на биржевом форуме.

"Мы считаем, что если не будет активных структурных преобразований, потенциальный темп экономического роста — 1,5-2%. От цены на нефть зависит, как быстро мы выйдем на потенциальные темпы роста… Если цена будет выше, мы можем вырасти чуть быстрее. Но тем не менее, при любой цене на нефть наша оценка такова: без структурных преобразований мы стабилизируемся на планке 1,5-2% темпов экономического роста", — сказала Набиуллина.