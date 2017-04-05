Путин отметил большой потенциал роста российского фондового рынка

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Российской фондовый рынок обладает большим потенциалом роста, создана вся необходимая инфраструктура, но необходимо не останавливаться на достигнутом, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам Биржевого форума 2017.

Президент поздравил Московскую биржу с открытием форума и поздравил с 25-летием биржу, его приветствие зачитал министр финансов Антон Силуанов.

"Диалог, который образуется на площадке форума, чрезвычайно полезен для выработки подходов к решению актуальных финансово-экономических проблем. Главные из которых — это развитие российского рынка ценных бумаг, его связей с мировой финансовой системой, формирование в нашей стране комфортного инвестиционного климата", — говорится в приветствии.

"Российских фондовый рынок обладает большим потенциалом роста, у нас создана вся необходимая инфраструктура, совершенствуется нормативная база для привлечения капиталов путём размещения акций и облигаций. Важно не останавливаться на достигнутом, повышать конкурентоспособность", — считает президент.

"Но возможности должны в полной мере соответствовать запросам бизнеса и задачи развития страны", — отметил Путин.