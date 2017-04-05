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Экономика

BCG прогнозирует рост мирового рынка 3D-печати более чем в три раза

00:1105.04.2017
(обновлено: 00:13 05.04.2017)
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Дом, напечатанный строительным 3D-принтером. Архивное фото
© РИА Новости. Apis Cor

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Рынок 3D-печати может более чем утроиться к 2021 году, при этом наиболее динамично технология будет развиваться в аэрокосмической и автомобильной отраслях, а также здравоохранении, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Лабораторная мышь
© Fotolia/ JacobST
Ученые вживили мышам распечатанную на 3D-принтере хрящевую ткань

"3D-печать сейчас находится на переходном этапе к промышленным масштабам, и уже к 2021 году рынок 3D обещает более чем утроиться. Но, конечно, реализация 3D в промышленных объемах возможна только при выполнении ряда условий: готовности поставщиков материалов и оборудования, а также готовности конечных пользователей, включая необходимое регулирование", — отмечают авторы исследования.

BCG отмечает, что крупнейшие мировые компании предпринимают активные действия для того, чтобы не упустить выгоды, которые создает новый тренд. Так, GE приобрела две компании, специализирующиеся в 3D-производстве из металлов. BMW, GE, Google, Nikon – среди инвесторов Кремниевой долины, делающих ставку на полимерные 3D-технологии.

МИСиС распечатал на 3D-принтере кроссовки с охлаждаемой подошвой
© Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария
Привет из настоящего: можно ли напечатать на 3D-принтере второй 3D-принтер

"Рынок 3D – на подъеме. Согласно анализу BCG, в 2015 году его объем составлял порядка 5 миллиардов долларов, в последующий период с 2015 по 2020 годы совокупные ежегодные темпы роста прогнозируются на уровне 30%, в результате чего рынок более чем утроит свои объемы", — полагают эксперты.

Согласно исследованию, если к 2035 году 3D-печать будет внедрена всего лишь на 1,5% производственных мощностей, объем рынка превзойдет 350 миллиардов долларов.

При этом наиболее многообещающее будущее в этом смысле ждет аэрокосмическую и автомобильную отрасли, а также здравоохранение и в особенности стоматологию. На эти три отрасли будет приходиться примерно половина всего рынка 3D-печати к 2020 году, считают аналитики.

Что ждет Россию?

По словам партнера и управляющего директора BCG Константина Полунина, 3D-печать, как ожидается, изменит мир, и в том числе Россию, но пока она кажется неиспользуемой игрушкой, которую можно увидеть лишь в инновационном кластере и демо-центрах.

Вид с МКС на Землю. Архивное фото
© NASA
Часть деталей космического корабля для МКС распечатают на 3D-принтере

"Для полномасштабной реализации 3D-печати в промышленности России необходимо пересмотреть свои технические стандарты — очевидно, что сертификация продукции и компонентов из 3D-печати будет обязательным условием. Это длительный процесс, поэтому, несмотря на очень высокий интерес к 3D-печати, спрос все еще остается слишком низким, чтобы обеспечить экономическое обоснование или реальную историю успеха", — отмечает он.

Кроме того, продолжает он, потребуются соответствующие бизнес-модели и регулирование. "Виртуальная фабрика 3D должна быть интегрирована с реальной фабрикой, где будут разработаны конкретные навыки и модели. Уже есть некоторые примеры, это, в частности, Петербургский политехнический университет", — заявил он.

Полунин также предположил, что бизнес-кейс будет более актуален для нового производства, чем для замены существующих. "Например, в аэрокосмической сфере производство и ремонт запасных частей развиты слабо. Не исключено, что трехмерная печать могла бы ускорить развитие этого направления, по крайней мере, для запчастей", — полагает он.

Ученые создали 3D-принтер, который печатает человеческую кожу
Ученые создали 3D-принтер, который печатает человеческую кожу

Партнер и управляющий директор BCG Штефан Тушен считает, что для локализации и более глубокого проникновения 3D-печати в российскую медицинскую технологическую промышленность необходимо решить несколько проблем. "Например, такие как ограниченность местных инвестиций в технологии, недостаточное техническое оснащение и все еще низкие объемы производства в России", — считает он.

"Но в долгосрочной перспективе, особенно когда технология станет более дешевой, мы ожидаем ее развития в России: это даст значительную возможность ускорить разработку продукта, сократить время выхода стартапов на рынок и устранить существующие недостатки цепочек поставок по сравнению с крупными международными игроками", — отметил Тушен.

Авторынок РФ

Чтобы догнать текущий объем 3D-печати в автомобилестроении в США, России потребуется не менее 5-7 лет, однако уже сейчас видна определенная позитивная динамика, комментирует ситуацию руководитель проектов BCG Артурс Смилкстиньш.

Дубай. Архивное фото
© РИА Новости. Анна Чернова
В Дубае открылось первое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере

"Вслед за глобальными OEM-производителями (оригинальный производитель оборудования – ред.) российские игроки медленно, но верно внедряют 3D-печать на своих производствах. (Например, при поддержке правительства, ключевые российские OEM-производители "АвтоВАЗ", "Камаз" и другие получили 3D-принтеры)", — напоминает он.

По данным BCG, более 50 компаний (не только автомобильные) в России предоставляют услуги на основе 3D-печати, в то время как до 200 российских компаний используют трехмерную печать в своих производственных процессах.

3D-принтер. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
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ФПИ успешно испытал пули, изготовленные с помощью 3D-принтера

Трехмерная печать дает автомобилестроению ряд преимуществ. Так, она дает возможность изготовления автомобильных деталей практически любой формы и длины, обеспечивает более эффективный и доступный способ изготовления оснастки, деталей прототипа или компонентов при более низких объемах и экономически эффективный способ изготовления персонализированных автомобильных запчастей или специализированных деталей, например, для гоночных автомобилей.

"Предпосылками быстрого роста 3D-печати в России являются увеличение числа аппаратных стартапов, признаки значительного роста обрабатывающих производств и локализация, масштаб технологий в России, улучшение общего бизнес-сценария", — заключил Смилкстиньш.

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