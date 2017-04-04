МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году из-за блокады Донбасса

ЛОНДОН, 4 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2%. Это связано с обострением ситуации на востоке страны, следует из доклада фонда.

Тем не менее, прогноз МВФ более оптимистичен, чем ожидания Национального банка Украины (НБУ). Во вторник НБУ ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% из-за блокады Донбасса.

На 2018 год МВФ немного улучшил прогноз. В фонде ждут, что ВВП Украины вырастет на 3,2% вместо 3%.

В случае продолжения структурных реформ и улучшения инвестиционного климата, в среднесрочной перспективе экономический рост страны может быть в пределах 3,5-4%.

В ноябре прошлого года МВФ прогнозировал рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,5%, в 2020 и 2021 годах – 4%.

Накануне стало известно, что Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша в размере 1 миллиарда долларов в рамках программы финансовой помощи. Киев рассчитывает получить эти средства в ближайшие дни.