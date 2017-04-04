Дворкович рассказал о подготовке переговоров с Турцией по поставкам зерна

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Переговоры с Турцией по поставкам зерна могут пройти в России, скорее всего, после 16 апреля, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Минсельхоз РФ заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.

Дворкович в субботу сообщал, что РФ получила от Турции письмо с предложением встретиться по зерновому вопросу, дата встречи согласовывается, сама встреча пройдет в России.

"Дата пока не согласована. Но у них (в Турции) референдум 16 (апреля), сложно пока договариваться. Поэтому переговоры, видимо, будут уже после", — объяснил вице-премьер.

При этом Дворкович отметил, что переговоры не обязательно пройдут в Москве. "Мы предлагаем в России, это может быть Сочи или другое место", — сказал он.