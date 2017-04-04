Володин предложил расширить программу по переселению ветхого жилья

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что программу по переселению из ветхого жилья, которая будет реализовываться в Москве, можно было бы распространить и на регионы РФ, но подчеркивает, что для начала к обсуждению этого вопроса надо пригласить субъекты РФ.

"Мы перед вторым чтением (законопроекта о сносе ветхих пятиэтажек в Москве), где-то в середине мая, обязательно с вами проведем расширенные, большие парламентские слушания, в рамках которых нам надо пригласить обязательно представителей регионов. Потому что те предложения, которые сейчас звучат, что вопрос, который мы с вами обсуждаем, — это вопрос, пускай, и мегазначимый и касается полтора миллиона людей, огромного количества, но это вопрос только Москвы, а правильно было бы расширять эту программу и на территории", — сказал Володин на расширенном заседании.

"Давайте мы вначале с вами, отрабатывая эти нормы, пригласим территории к обсуждению этого вопроса", — добавил он.

Он отметил, что также для обсуждения этого вопроса надо приглашать экспертное сообщество из регионов, региональных парламентариев. "Конечно, в рамках слушаний парламентских мы уже пригласим представителей правительства", — добавил он.

По словам Володина, вопрос о переселении из ветхого жилья лежит в плоскости совместных решений с субъектами РФ. "И поэтому, когда здесь звучат предложения, что давайте полностью все запишем за нормами прямого действия. Коллеги, это на самом деле неправильно. Нам нужно сегодня регионам дать больше возможностей, нам надо дать больше полномочий в тех вопросах, которые они лучше чувствуют", — добавил он.