Hyundai может начать производить двигатели в России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Hyundai рассматривает возможность локализации двигателей в России, среди вариантов – строительство своего завода или контрактное производство на мощностях другого концерна, рассказал журналистам замглавы Минпрмоторга РФ Александр Морозов.

"У Hyundai в России нет производства двигателя. У них есть две возможности: первая – построить полностью с нуля завод двигателей, второе – разместить необходимый объем на заводе по производству двигателей, например, в Калуге (VW), либо в Татарстане, в Алабуге (Ford), либо на "АвтоВАЗе". Тогда резко сокращается объем первоначальных инвестиций – не нужно строить корпуса, здания, закупать базовое оборудование", — сказал Морозов.

По его словам, увеличение загрузки существующего оборудования за счет инвестиций только в производственную оснастку значительно сокращает первоначальный объем вложений. "Это их идеи, они рассматривают разные варианты. Мы участвуем в переговорах, просто стараемся создать условия, чтоб была возможность инвестировать в разных форматах для углубления локализации", — сообщил замглавы Минпромторга.

"Мы занимаемся анализом перспектив российского рынка", — сказал в свою очередь представитель Hyundai.