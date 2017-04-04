Hyundai может начать производить двигатели в России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Hyundai рассматривает возможность локализации двигателей в России, среди вариантов – строительство своего завода или контрактное производство на мощностях другого концерна, рассказал журналистам замглавы Минпрмоторга РФ Александр Морозов.
По его словам, увеличение загрузки существующего оборудования за счет инвестиций только в производственную оснастку значительно сокращает первоначальный объем вложений. "Это их идеи, они рассматривают разные варианты. Мы участвуем в переговорах, просто стараемся создать условия, чтоб была возможность инвестировать в разных форматах для углубления локализации", — сообщил замглавы Минпромторга.
"Мы занимаемся анализом перспектив российского рынка", — сказал в свою очередь представитель Hyundai.