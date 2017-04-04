Украина к 2020 году должна выплатить $12,8 млрд по внешним обязательствам

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Украина до конца 2019 года должна выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним обязательствам, сообщил замглавы Нацбанка Украина Олега Чурий.

"По последним уточненным данным, в 2017-2019 годах Украине придется выплатить для погашения и обслуживания государственного долга в инвалюте, в том числе по кредитам МВФ, которые мы получим в течение этого периода, приблизительно 12,8 миллиарда долларов", — сказал Чурий на брифинге во вторник.

В середине марта Чурий сообщал, что в ближайшие три года Украине предстоит выплатить в счет погашения и обслуживания госдолга до 12,5 миллиарда долларов.