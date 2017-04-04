Эксперт рассказал о рисках ограничения денежных переводов на Украину

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Запрет денежных переводов из России на Украину с помощью иностранных платежных систем приведет к тому, что средства в республику будут пересылаться через "неофициальные каналы", поделился мнением в комментарии РИА Новости исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем. Документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, пояснял ранее один из его авторов, депутат Владислав Резник.

Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Ранее во вторник украинский экономический эксперт Александр Охрименко также заявил агентству, что эти ограничения, в условиях проблемной ситуации с российскими банками на Украине, приведут к уменьшению валютных поступлений в республику и могут негативно сказаться на гривне.