Источник: Таджикистан введет запрет на семь рейсов из России с 6 апреля

ДУШАНБЕ, 4 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан запретит четыре рейса "Уральских авиалиний" в Душанбе и три рейса компании "ЮТэйр" в Худжанд с 05.30 UTC 6 апреля, сообщил РИА Новости источник в руководстве министерства транспорта республики.

"Эта мера будет предпринята после того, как накануне авиавласти РФ запретили семь авиарейсов, выполняемых авиакомпанией "Сомон Эйр" по маршрутам "Душанбе-Москва" и "Худжанд-Москва", — сказал источник.

Россия с 3 апреля ограничила полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю). Как объяснял Минтранс, это стало ответом на отказ таджикской стороны согласовать заявку российской авиакомпании "Ямал" летать из аэропорта "Жуковский" в Таджикистан.

По данным российского ведомства, "Ямал" изначально подал заявку на четыре рейса в Душанбе и три в Худжанд из подмосковной воздушной гавани. Однако, как заявили в министерстве, вопреки ранее достигнутым договоренностям, авиавласти Таджикистана не в полном объеме подтвердили заявку "Ямала" на эти маршруты. В Душанбе в свою очередь заявили, что, согласно договоренностям, "Ямал" должен был летать из "Жуковского" по два рейса в Душанбе и в Худжанд.

Аэропорт "Жуковский" стал причиной конфликта между авиационными властями Душанбе и Москвой. Российский Минтранс присвоил воздушной гавани региональный статус. Авиавласти Таджикистана настаивали на том, что аэропорт "Жуковский" относится к Москве и для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение.

Изначально Таджикистан не разрешил "Ямалу" полеты в страну из этого аэропорта. Спор удалось разрешить после визита в Душанбе первого вице-премьера России Игоря Шувалова. По итогам переговоров Таджикистан дал согласие авиакомпании на осуществление рейсов из "Жуковского" с конца марта. Однако сам перевозчик тогда сообщал, что таджикская сторона так и не согласовала его заявку и начало полетов откладывается. При этом в конце марта министерство транспорта Таджикистана заявило, что разрешило "Ямалу" летать в города Душанбе и Худжанд из подмосковной воздушной гавани с конца апреля.