Путин подписал закон о налоговом резидентстве граждан, попавших под санкции

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Президент Владимир Путин подписал закон о налоговом резидентстве граждан, которые попали в санкционные списки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее законопроект одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Согласно новым правилам, физлица, попавшие под ограничения, смогут не платить налоги в России независимо от срока пребывания в стране. Для этого им необходимо подтвердить, что в том же налоговом периоде они были резидентами иностранного государства.

Перечень санкций, на которые будет распространяться поправка, определит правительство.

По действующему Налоговому кодексу, российским резидентом считается человек, который проводит в стране не менее шести месяцев за год.