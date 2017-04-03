Украина может получить следующий транш от МВФ в мае

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина может получить следующий транш от Международного валютного фонда в мае 2017 года.

МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

"На этот год планировалось четыре транша, и мы планируем эти четыре транша получить… Следующий может быть в мае месяце", — сказал Данилюк в эфире телеканала "5 канал" в понедельник вечером.

По его словам, задержка с заседанием Совета директоров МВФ по вопросу выделения транша Украине была связана с торговой блокадой в Донбассе, эксперты фонда должны были получить уточненные макроэкономические параметры с учетом последствий блокады.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.