Песков рассказал, в каком случае обсудят претензии Минска к Данкверту

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Вопрос вероятного нанесения ущерба белорусской стороне в связи с действиями Росельхознадзора и его руководителя Сергея Данкверта может быть поднят в ходе встречи Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, если Минск затронет эту тему на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин встретится с Лукашенко 3 апреля в Петербурге.

"Если наши белорусские коллеги поднимут эту тему, то будет затрагиваться", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обвинениях в нанесении ущерба в адрес сотрудников Россельхознадзора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Белоруссии заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора. В пресс-службе Кремля выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко. В Россельхознадзоре же заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Белоруссии.