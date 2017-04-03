Ливия восстановила добычу нефти на крупнейшем месторождении страны

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Ливия восстановила добычу нефти на своем крупнейшем месторождении "Шарара" (Sharara) после того, как власти убедили вооруженные группировки снять его блокаду, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на местных чиновников.

Добыча нефти в Ливии снизилась на 252 тысячи баррелей в день после приостановки добычи на месторождениях "Шарара" и "Вафа" (Wafa). Агентство Рейтер со ссылкой на источник в Национальной нефтяной компании Ливии (NOC), сообщало, что месторождения были блокированы вооруженными группировками, и добыча на них была прекращена 27 марта и 26 марта соответственно.

Заблокированный нефтепровод перекачивал нефть с месторождения "Шарара" в объеме порядка 200 тысяч баррелей в день, что составляет треть от общей добычи нефти в стране.

Добычей нефти на месторождении занимается совместное предприятие NOC и консорциума компаний, в который входят испанская Repsol, французская Total, норвежская Statoil и австрийская OMV, сообщало агентство Рейтер.