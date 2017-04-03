Россия готова вечно сохранять контрсанкции, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Россия будет придерживаться ответных мер столько, сколько будут действовать западные санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

"Я исхожу из того, что те самые санкции… не будут вечно продолжаться, а если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить", — сказал Путин.

Он отметил, что Россия выборочно ограничивает ввоз товаров. "Мы воспользовались, по большому счету, этими санкциями для того, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал. Это нам явно помогает. Мы и в будущем будем исходить только из этого принципа: будем делать только то, что идет нам на пользу, и стараться не делать ничего, что нам мешает развиваться", — добавил президент.

В августе 2014 года Россия ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Эмбарго действует до 31 декабря 2017 года.