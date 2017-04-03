Автоперевозчики предложили альтернативу штрафам по системе "Платон"

НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) направила в Госдуму обращение, в котором предлагает ввести лицензирование в сфере автомобильных грузовых перевозок и не повышать штрафы для перевозчиков по системе "Платон".

"Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков направила обращение председателю комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству Евгению Москвичеву", — говорится в сообщении СААП. Предложения касается системы "Платон" и других проблем отрасли.

Так, ассоциация предлагает ввести лицензирование деятельности в сфере грузовых автомобильных перевозок, не повышать размер штрафов для перевозчиков и добиваться четкой и понятной для всех работы системы "Платон". В связи с введением этой системы автоперевозчики предлагают увеличить допустимую нагрузку на ось на федеральных трассах до 11,5 тонны и отменить временные ограничения на проезд большегрузов весной.

"В тех городах, где нет объездных дорог, передать часть улиц, связывающих федеральные трассы, в федеральную собственность. Это позволит в период весенних ограничений организовать коридор для движения большегрузных транспортных средств", — отмечается в обращении. Предложения также касаются сферы весового контроля.

СААП не присоединилась к общероссийской забастовке дальнобойщиков, которая проходит в настоящее время во многих российских городах, в том числе в Новосибирске. Президент ассоциации Вячеслав Трунаев объяснил это тем, что простой транспорта повлечет за собой большие штрафы со стороны клиентов транспортных компаний, а это может привести к банкротству перевозчиков. В то же время СААП поддерживает основные требования недовольных владельцев большегрузов и считает, что система "Платон" работает неэффективно.

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.