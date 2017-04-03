Эксперты оценили риски ослабления рубля

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Риски ослабления рубля в среднесрочном периоде остаются достаточно высокими; фундаментальное значение номинального курса рубля составляет 62–64 рубля за доллар, говорится в материалах мониторинга, подготовленного экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.
Усилить ослабление рубля может замедление экономического роста в Китае и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, что повысит привлекательность активов США, вызвав отток капитала с других развитых и развивающихся рынков, в том числе из России. "Перечисленные факторы являются источниками инфляционных рисков в 2017 году", — говорится в мониторинге.
При этом, по оценкам экспертов, реальный эффективный курс рубля, на протяжении 2016 года находившийся вблизи фундаментально обоснованного уровня, в начале 2017 года начал от него отклоняться и в настоящее время переоценен примерно на 5%, а его возврат к равновесной траектории подразумевает обесценение рубля в номинальном выражении примерно на 8%.