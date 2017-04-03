Источник рассказал о реакции Таджикистана на ограничения для "Сомон Эйр"

ДУШАНБЕ, 3 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Минтранс Таджикистана видит нарушения российской стороной договоренности о паритетных полетах из подмосковного аэропорта "Жуковский", Душанбе будет отстаивать свою позицию, сообщил РИА Новости источник в руководстве Минтранса Таджикистана.

"Согласно договоренностям, из "Жуковского" авиакомпания "Ямал" должна была летать по два рейса в Душанбе и в Худжанд, так же как и "Сомон Эйр", но российская сторона, в их нарушение, потребовала четыре рейса для "Ямала" из "Жуковского" в Душанбе и три – в Худжанд, тогда как таджикский авиаперевозчик должен выполнять всего два полета по этим же направлениям", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, сейчас Минтранс Таджикистана ищет пути выхода из сложившейся ситуации. "При этом мы будем отстаивать свои интересы, хотя пока нет обоюдного согласия на ведение переговоров", — подчеркнул он.

По данным российского Минтранса, "Ямал" изначально подал заявку на выполнение четырех рейсов в Душанбе и трех рейсов в Худжанд из подмосковной воздушной гавани. Однако, как заявили в ведомстве, вопреки ранее достигнутым договорённостям, авиавласти Таджикистана не в полном объеме подтвердили заявку "Ямала" на данные рейсы. В ответ российское министерство с 3 апреля ограничило полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе (четыре рейса в неделю) и Худжанд (три рейса в неделю) в РФ.

Аэропорт "Жуковский" стал причиной конфликта между авиационными властями Таджикистана и России. Минтранс РФ присвоил воздушной гавани региональный статус. Авиавласти Таджикистана настаивали на том, что аэропорт "Жуковский" относится к Москве, и для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение.

Изначально Таджикистан не разрешил "Ямалу" полеты в страну из этого аэропорта. Спор удалось разрешить после визита в Душанбе первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. По итогам переговоров Таджикистан дал согласие российской авиакомпании на осуществление рейсов из "Жуковского" с конца марта. Однако сам перевозчик тогда сообщал, что таджикская сторона так и не согласовала его заявку и начало полетов откладывается. При этом в конце марта министерство транспорта Таджикистана заявило, что разрешило "Ямалу" осуществлять полеты в города Душанбе и Худжанд из подмосковной воздушной гавани с конца апреля.