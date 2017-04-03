Посол РФ: Катар интересуется проектами "Сахалин-1", "Сахалин-2" и Ямал-СПГ

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Катарский бизнес рассматривает свое участие в проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2" и Ямал-СПГ, в сотрудничестве с российской компанией НОВАТЭК, заявил в интервью РИА Новости посол России в Катаре Нурмахмад Холов.

Российский дипломат отметил давний интерес со стороны катарских деловых кругов к инвестиционным проектам в России. Он напомнил, что начиная с 2014 года и до середины 2016 года "катарцы вложили в российскую экономику 2 миллиарда долларов США через РФПИ и 1 миллиард долларов США – покупка 24,99 % акций аэропорта "Пулково", а в конце года состоялась крупнейшая сделка в истории наших торгово-экономических отношений – приватизация 19,5% акций российской компании "Роснефть" на сумму 11 миллиардов долларов США".

"В перспективе катарцы рассматривают свое участие в проектах НОВАТЭК (Сахалин-1, Сахалин-2, Ямал СПГ), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), "Новая Москва", гостиничные комплексы в Санкт-Петербурге и другие", — рассказал Холов.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 7 декабря 2016 года доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении подготовки приватизации 19,5% акций компании, а 10 декабря участники сделки сообщили о подписании соглашения. Покупателем стал консорциум в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority). Сумма сделки составляет 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро.