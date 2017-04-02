Иванов поддержал введение системы "Платон"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что поддерживает введение системы взимания платежей с грузовиков массой свыше 12 тонн "Платон".

"Я за "Платон", однозначно за "Платон", — сказал он на Медиафоруме ОНФ.

"Регионы сейчас умоляют и просят правительство Российской Федерации, чтобы она дала регионам такое же право по "Платону", как есть на федеральном, и тогда будет наконец-то сбор денег на ремонт и эксплуатацию региональных дорог. Региональные и местные дороги находятся у нас в ужасающем состоянии. Мы федеральные (дороги) сейчас более или менее подтянули, но это мизер всех дорог России", — сказал Иванов.

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.