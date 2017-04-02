Минтранс Таджикистана обвинил российские авиавласти в нарушении соглашения

ДУШАНБЕ, 2 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Сообщение Минтранса РФ об ограничении рейсов "Сомонэйр" мы получили накануне, рассказал РИА Новости источник в минтранспорта Таджикистана.

"В рамках исполнения протокола заседания таджикско-российской межправкомиссии, состоявшейся в январе текущего года мы дали разрешение российской авиакомпании "Ямал" на полеты по маршруту Жуковский-Душанбе-Жуковский и Жуковский-Худжанд-Жуковский в летний сезон, то есть с конца апреля", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "российская сторона нарушила соглашение о воздушных перевозках, ограничив полеты таджикского авиаперевозчика "СомонЭйр".

Минтранс РФ вводит ограничения на полеты "СомонЭйр" с понедельника 3 апреля.

"Мы выдали разрешение данному авиаперевозчику (а/к "Ямал") выполнять полеты в Душанбе и Худжанд в летний период, который начнется в конце апреля", — сообщили РИА Новости в Департаменте гражданской авиации. По его данным, рейсы будут выполняться на паритетной основе — два рейса в Душанбе и Худжанд из Жуковского будет выполнять авиакомпания "Ямал", два в "Жуковский" из Душанбе и Худжанда — таджикский авиаперевозчик "Сомон Эйр".