Литва и Латвия присоединились к жалобе Польши по делу газопровода Opal

ВАРШАВА, 2 апр — РИА Новости. Литва и Латвия присоединились к судебной жалобе Польши по делу газопровода Opal, сообщает польское агентство PAP.

В Opal поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому газопроводу "Северный поток", но из-за ограничений регуляторов труба была загружена не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

"Литва и Латвия присоединились к жалобе, которую Польша направила в общий суд ЕС по делу газопровода Opal", — говорится в сообщении.

По информации агентства с просьбой о поддержке иска выступало министерство иностранных дел Польши. "Таким образом, ведомство хотело подчеркнуть, что дело Opal имеет существенное значение также для других стран Центральной Европы. МИД рассчитывает, что вмешательство Литвы и Латвии увеличат шансы на благоприятное для Польши урегулирование спора", — говорится в сообщении.

В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года. В конце февраля "Нафтогаз" обратился в суд с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны. Сейчас решение Еврокомиссии временно приостановлено в связанном процессе.