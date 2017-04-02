СМИ: экс-премьер Украины Яценюк отчитался о доходах за 2016 год

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший украинский премьер, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк задекларировал за 2016 год около 1,5 миллиона долларов и 4 миллиона гривен, а также коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку "Арсенiй", сообщается на сайте телеканала "112. Украина".

"Арсений Яценюк подал электронную декларацию за 2016 год, в которой задекларировал более 1 миллиона долларов, 4 миллиона гривен в банках, 475 тысяч долларов, 300 тысяч гривен наличных средств, коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку "Арсеній", — отмечает телеканал.

Также Яценюк задекларировал охотничье ружье, часы, библиотеку старинных и современных книг разных авторов, изданных как на Украине, так и за рубежом, каминные антикварные часы с подсвечниками.

"Согласно е-декларации, Яценюк владеет земельным участком в Новых Петровцах (Киевская область) площадью 3 тыс. 031 кв. м, жилым домом там же площадью 343,5 кв. м, двумя квартирами в Киеве площадью: 83,35 кв. м, 224,9 кв. м, третьей квартирой в Черновцах общей площадью 104,9 кв. м, садовым (дачным) домом площадью 114,5 кв. м в Новых Петровцах, машиноместом в Киеве площадью 13,4 кв. м.", — отмечается на сайте телеканала.

Экс-премьер имеет автомобиль Mercedes S, арендует машину Toyota Sequoia, ему принадлежит 100 военных облигаций, доля в "Черновицком заводе железобетонных изделий и конструкций". Помимо этого у него есть авторские права на книгу "Банковская тайна времен Оранжевой революции" и ещё ряд торговых марок и коммерческих названий.