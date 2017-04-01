Дворкович: Россия останется ведущим экспортером пшеницы в 2017 году

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм. Россия в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) сохранит свой статус ведущего мирового экспортера пшеницы, однако поставки зерна за рубеж будут ниже, чем в предыдущем сезоне, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мне кажется, что в целом Россия будет продолжать оставаться ведущим экспортером зерна, есть потенциал роста производства и экспорта. Но именно в этом сельскохозяйственном сезоне — начиная где-то с ноября, думаю, ситуация продлится где-то до апреля-мая — быстрого роста экспорта ожидать не стоит. В целом экспорт будет точно не выше прошлогодних значений", — сказал Дворкович, выступая на Медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Прогноз Минсельхоза РФ по экспорту зерна в 2016–2017 сельхозгоду — 37 миллионов тонн. Экспорт зерновых в прошлом сезоне составил 33,9 миллиона тонн, включая 24,6 миллиона тонн пшеницы.