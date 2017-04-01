В Совфеде считают, что в мире недооценивают российскую экономику

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Темпы роста российской экономики недооценены на международном уровне, о чем свидетельствует решение агентства Фитч, которое подтвердило рейтинг России на уровне "стабильного". Такое мнение высказал РИА Новости в субботу замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Шатиров.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-", прогноз стабильный. Таким образом, агентство оставило рейтинг РФ на последней ступени инвестиционного уровня.

"Мы оцениваем состояние российской экономики как "позитивное", наша экономка перешла к росту", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что "мы понимаем, что есть определенная недооценка состояния российской экономики, и текущий год это покажет". По мнению Шатирова, в ходе 2017 года будет продолжаться не только рост экономики РФ, но и повысится уровень ее оценки по линии международных рейтинговых агентств. "Оценщики оценщиками, а реалии реалиями", — сказал зампред комитета СФ.

По его словам, на недавней коллегии Минпромторга было зафиксировано, что рост промышленного производства за прошлый год составил 3,2%. "Эти показатели выше тех, которые отмечаются в странах с более высоким инвестиционным рейтингом", — сказал сенатор.

Кроме того, Россия играет значительную стабилизирующую роль в плане цен на рынке углеводородов, добавил он.