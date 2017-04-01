В Совфеде считают, что в мире недооценивают российскую экономику

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Темпы роста российской экономики недооценены на международном уровне, о чем свидетельствует решение агентства Фитч, которое подтвердило рейтинг России на уровне "стабильного". Такое мнение высказал РИА Новости в субботу замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Шатиров.
"Мы оцениваем состояние российской экономики как "позитивное", наша экономка перешла к росту", — сказал парламентарий.
По его словам, на недавней коллегии Минпромторга было зафиксировано, что рост промышленного производства за прошлый год составил 3,2%. "Эти показатели выше тех, которые отмечаются в странах с более высоким инвестиционным рейтингом", — сказал сенатор.
Кроме того, Россия играет значительную стабилизирующую роль в плане цен на рынке углеводородов, добавил он.