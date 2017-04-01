Аналитик: Fitch повысит рейтинг России, если ЦБ достигнет цели по инфляции

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch в дальнейшем сможет повысить суверенный рейтинг России, если ЦБ и правительству удастся достичь цели по инфляции и снизить ключевую ставку, считает экс-замминистра финансов, член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин.

Fitch в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-", прогноз стабильный. Таким образом, агентство оставило рейтинг РФ на последней ступени инвестиционного уровня.

"Я просто сказал бы, что рейтинг Fitch отражает адаптацию экономики к более низкому уровню цен на нефть. Да, экономика действительно адаптировалась, и мы, наверное, уже не должны ждать какого-то спада в ближайшие годы, хотя и большого роста тоже не ждём. Вот, видимо, Fitch в этой философии и работал", — сказал Вьюгин РИА Новости.

По его словам, стабильный прогноз рейтингового агентства означает, что Fitch оставил себе возможность практически в любой момент вернуться к пересмотру рейтинга РФ.

"Я думаю, что если ЦБ вместе с правительством добьётся снижения инфляции, а это может быть уже в текущем году, и если ЦБ снизит ещё один или два раза ключевую ставку, тогда, видимо, будет некоторое расширение кредитной активности. Тогда они, наверное, смогут вернуться к рассмотрению и повысить на одну ступень рейтинг", — считает топ-менеджер Бинбанка.

Банк России в прошлую пятницу снизил ключевую ставку до 9,75% с 10% годовых. Министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу вечером заявил, что министерство приветствует решение агентства Fitch подтвердить долгосрочный рейтинг России на инвестиционном уровне. По его мнению, это отражает уверенность в устойчивом состоянии финансов и успехе адаптации экономики страны к низким ценам на нефть.