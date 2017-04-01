Аналитик: Fitch повысит рейтинг России, если ЦБ достигнет цели по инфляции

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch в дальнейшем сможет повысить суверенный рейтинг России, если ЦБ и правительству удастся достичь цели по инфляции и снизить ключевую ставку, считает экс-замминистра финансов, член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин.
"Я просто сказал бы, что рейтинг Fitch отражает адаптацию экономики к более низкому уровню цен на нефть. Да, экономика действительно адаптировалась, и мы, наверное, уже не должны ждать какого-то спада в ближайшие годы, хотя и большого роста тоже не ждём. Вот, видимо, Fitch в этой философии и работал", — сказал Вьюгин РИА Новости.
По его словам, стабильный прогноз рейтингового агентства означает, что Fitch оставил себе возможность практически в любой момент вернуться к пересмотру рейтинга РФ.
Банк России в прошлую пятницу снизил ключевую ставку до 9,75% с 10% годовых. Министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу вечером заявил, что министерство приветствует решение агентства Fitch подтвердить долгосрочный рейтинг России на инвестиционном уровне. По его мнению, это отражает уверенность в устойчивом состоянии финансов и успехе адаптации экономики страны к низким ценам на нефть.