Uber встал в России на учет в качестве плательщика НДС

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Сервис заказа такси Uber 30 марта встал на учет в России в качестве налогоплательщика НДС, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

В пресс-службе Uber подтвердили эту информацию. "Мы приняли решение о самостоятельной уплате НДС на электронные услуги, оказываемые компанией Uber B.V. партнерам на территории Российской Федерации, с 1 апреля", — сказал представитель компании.

"Эти изменения не приведут к увеличению комиссии Uber B.V. партнерам и не повлияют на стоимость поездок для пользователей", — заверили в Uber.

В России с 1 января 2017 года вступил закон, обязывающий иностранные IT-компании уплачивать НДС от продажи российским пользователям электронных услуг (так называемый "налог на Google"). Закон, в частности, предполагает уплату НДС от продажи прав доступа к базам данных, программному обеспечению, фильмам, играм, музыкальным произведениям, книгам, видеопродукции и т.п.

Иностранные компании, осуществляющие продажу этих услуг в российской юрисдикции, должны встать на специальный налоговый учет в налоговом органе, как это делают аналогичные российские компании. А если они этого не сделают, то будут нести ответственность за незаконное предпринимательство. Для удаленного взаимодействия с компаниями ФНС запустила с 2017 года новый онлайн-сервис "НДС офис". Он охватит весь цикл взаимодействия: от постановки на учет в налоговом органе до сдачи декларации и проверки статуса расчетов с налоговым органом.