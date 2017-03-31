США
31.0331 марта20:22МСК
USD55.96-0.42
EUR59.81-0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Росстат впервые за два года зафиксировал рост ВВП

Сюжет:
Главное за 31 марта 2017 года (10)
18:5631.03.2017
(обновлено: 18:57 31.03.2017)
010036
Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Рост ВВП РФ на 0,3% в четвертом квартале 2016 года свидетельствует о начавшемся медленном восстановлении экономики, однако по итогам 2017 года темпы ее роста вряд ли превысят 1%, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

График
© Fotolia/ Sergey Nivens
Российской экономике предрекли рост на уровне развитых стран

Росстат в пятницу сообщил о начавшемся в четвертом квартале росте российской экономики: ВВП за этот период в годовом выражении вырос на 0,3%. В первом квартале был спад на 0,2%, во втором — на 0,4%, в третьем — на 0,5%. В последний раз квартальный рост ВВП в годовом выражении фиксировался в четвертом квартале 2014 года.

По оценке главы Минэкономразвития Максима Орешкина, рост ВВП по итогам 2017 года может составить около 2%. Банк России по итогам 2017 года в базовом сценарии ожидает темпы роста ВВП в интервале 1-1,5%. В первом же квартале рост ВВП составит порядка 0,4-0,7%, считают в ЦБ.

Рост или стагнация

По словам главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, данные Росстата свидетельствуют о медленном восстановлении российской экономики.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Орешкин: российская экономика переходит к росту

"Восстановление началось и будет продолжаться в течение ближайших месяцев, с конца прошлого года об этом говорили многие наблюдатели, фиксировались определенные предпосылки, в том числе стабилизация обменного курса, пошла вниз инфляция, пошли вниз ставки", — считает эксперт.

Российская экономика действительно восстанавливается, однако качество этого восстановления оказалось хуже ожиданий, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Росстат поменял годовые цифры по структуре, принципиально, что раньше у них падение инвестиций по году было 1,4%, а стало 1,8%. А снижение потребления было 5%, а стало 4,5%. Это говорит о том, что квартальный рост есть, началось восстановление экономики, но качество этого восстановления по итогам года хуже, чем изначально ожидалось. Изначально цифры Росстата говорили о скором возобновлении инвестиционного роста, сейчас, получается, что падение инвестиций оказалось глубже", — комментирует она.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Курс доллара обновил минимум с июля 2015 года

Главный экономист Sberbank CIB Антон Струченевский и вовсе считает, что российская экономика пока еще находится в стадии стагнации.

"Мы связываем это с эффектом базы, поскольку в конце четвертого квартала 2015 года был глубокий спад, на фоне которого получился подъем – это арифметический эффект. Если посмотреть на сезонно сглаженные показатели, то мы не увидим роста в четвертом квартале по сравнению с третьим. Начало этого года тоже не показало серьезного улучшения в экономической динамике и стагнация продолжается. По данным ЦБ, в первом квартале есть некоторый подъем в инвестициях, но он связан закупками импортного оборудования, и не приведет к росту ВВП", — говорит эксперт.

Рост экономики ускорится

В дальнейшем ситуация в российской экономике будет улучшаться, и со второго полугодия рост ВВП ускорится, солидарны эксперты.

Московский Кремль. Архивное Фото.
© Fotolia/ Savvapanf Photo
Bloomberg: российская экономика преодолела самый серьезный спад за 20 лет

"Мы ожидаем, что во второй половине рост экономики несколько ускорится, в целом мы ожидаем выход на темпы роста более 1% по итогам года. Но в первой половине года восстановление все-таки будет медленным, на уровне 0,5%", — говорит Лисоволик.

Меньших темпов роста ждет Орлова — статистика пока, по ее словам, "благоприятной не выглядит". "Потребление восстанавливается медленнее ожиданий, восстановления инвестиций у нас с большой долей вероятности тоже не происходит — продолжается сжатие корпоративного кредитного портфеля. Думаю, что по итогам первого квартала рост будет около 0,4%, небольшой плюс. А по итогам года — рост 0,8%", — полагает эксперт.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Hasan Jamali
Венское соглашение три месяца спустя: что ждет рынок нефти?

Роста улучшений во втором полугодии, но итогового роста ВВП меньше 1% ждет и Струченевский. "Во втором полугодии, по нашим ожиданиям, начнется некоторый подъем в экономике. Мы не ждем чудес и очень высоких темпов роста: думаем, что в этом году рост будет менее 1%", — считает эксперт и добавляет: российской экономике сейчас необходим дополнительный стимул, чтобы выйти на траекторию роста.

"Высокие процентные ставки и сильный рубль не позволяют реализоваться имеющемуся потенциалу экономического роста. Компании зарабатывают деньги, прибыль растет быстро, в январе цифры по прибыли показали рост почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Бизнесу нужны такие макроусловия, которые позволят определиться, что делать со всеми этими деньгами. В этом смысле слабый рубль и более доступный кредит смогут подтолкнуть компании к инвестированию", — добавил он.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена