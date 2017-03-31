Росстат впервые за два года зафиксировал рост ВВП

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Рост ВВП РФ на 0,3% в четвертом квартале 2016 года свидетельствует о начавшемся медленном восстановлении экономики, однако по итогам 2017 года темпы ее роста вряд ли превысят 1%, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Росстат в пятницу сообщил о начавшемся в четвертом квартале росте российской экономики: ВВП за этот период в годовом выражении вырос на 0,3%. В первом квартале был спад на 0,2%, во втором — на 0,4%, в третьем — на 0,5%. В последний раз квартальный рост ВВП в годовом выражении фиксировался в четвертом квартале 2014 года.

По оценке главы Минэкономразвития Максима Орешкина, рост ВВП по итогам 2017 года может составить около 2%. Банк России по итогам 2017 года в базовом сценарии ожидает темпы роста ВВП в интервале 1-1,5%. В первом же квартале рост ВВП составит порядка 0,4-0,7%, считают в ЦБ.

Рост или стагнация

По словам главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, данные Росстата свидетельствуют о медленном восстановлении российской экономики.

"Восстановление началось и будет продолжаться в течение ближайших месяцев, с конца прошлого года об этом говорили многие наблюдатели, фиксировались определенные предпосылки, в том числе стабилизация обменного курса, пошла вниз инфляция, пошли вниз ставки", — считает эксперт.

Российская экономика действительно восстанавливается, однако качество этого восстановления оказалось хуже ожиданий, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Росстат поменял годовые цифры по структуре, принципиально, что раньше у них падение инвестиций по году было 1,4%, а стало 1,8%. А снижение потребления было 5%, а стало 4,5%. Это говорит о том, что квартальный рост есть, началось восстановление экономики, но качество этого восстановления по итогам года хуже, чем изначально ожидалось. Изначально цифры Росстата говорили о скором возобновлении инвестиционного роста, сейчас, получается, что падение инвестиций оказалось глубже", — комментирует она.

Главный экономист Sberbank CIB Антон Струченевский и вовсе считает, что российская экономика пока еще находится в стадии стагнации.

"Мы связываем это с эффектом базы, поскольку в конце четвертого квартала 2015 года был глубокий спад, на фоне которого получился подъем – это арифметический эффект. Если посмотреть на сезонно сглаженные показатели, то мы не увидим роста в четвертом квартале по сравнению с третьим. Начало этого года тоже не показало серьезного улучшения в экономической динамике и стагнация продолжается. По данным ЦБ, в первом квартале есть некоторый подъем в инвестициях, но он связан закупками импортного оборудования, и не приведет к росту ВВП", — говорит эксперт.

Рост экономики ускорится

В дальнейшем ситуация в российской экономике будет улучшаться, и со второго полугодия рост ВВП ускорится, солидарны эксперты.

"Мы ожидаем, что во второй половине рост экономики несколько ускорится, в целом мы ожидаем выход на темпы роста более 1% по итогам года. Но в первой половине года восстановление все-таки будет медленным, на уровне 0,5%", — говорит Лисоволик.

Меньших темпов роста ждет Орлова — статистика пока, по ее словам, "благоприятной не выглядит". "Потребление восстанавливается медленнее ожиданий, восстановления инвестиций у нас с большой долей вероятности тоже не происходит — продолжается сжатие корпоративного кредитного портфеля. Думаю, что по итогам первого квартала рост будет около 0,4%, небольшой плюс. А по итогам года — рост 0,8%", — полагает эксперт.

Роста улучшений во втором полугодии, но итогового роста ВВП меньше 1% ждет и Струченевский. "Во втором полугодии, по нашим ожиданиям, начнется некоторый подъем в экономике. Мы не ждем чудес и очень высоких темпов роста: думаем, что в этом году рост будет менее 1%", — считает эксперт и добавляет: российской экономике сейчас необходим дополнительный стимул, чтобы выйти на траекторию роста.

"Высокие процентные ставки и сильный рубль не позволяют реализоваться имеющемуся потенциалу экономического роста. Компании зарабатывают деньги, прибыль растет быстро, в январе цифры по прибыли показали рост почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Бизнесу нужны такие макроусловия, которые позволят определиться, что делать со всеми этими деньгами. В этом смысле слабый рубль и более доступный кредит смогут подтолкнуть компании к инвестированию", — добавил он.