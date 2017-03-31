Россия и Китай в апреле запустят новый морской транспортный коридор

ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Между Китаем и Россией в апреле будет запущен новый морской транспортный коридор, сообщает в пятницу Международное радио Китая (CRI).

По данным радио, об этом сообщил заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей (СНП) города Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян) Лю Ци. По его словам, новый коридор будет запущен 11 апреля, по нему грузы будут отправляться из порта "Восточный" в Приморском крае в порт города Тайцан в китайской провинции Цзянсу.

Как отметил Лю Ци, запуск нового морского транспортного коридора позволит снизить транспортные издержки и повысить конкурентоспособность предприятий, а также сэкономить себестоимость и время доставки грузов.

Отмечается, что на первом этапе отправка грузов будет производиться трижды в месяц, а за одну поездку можно будет отправить более 600 контейнеров с грузом. Суда с контейнерами будут следовать по территории вдоль реки Янцзы.