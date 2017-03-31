Россия и Китай в апреле запустят новый морской транспортный коридор

ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Между Китаем и Россией в апреле будет запущен новый морской транспортный коридор, сообщает в пятницу Международное радио Китая (CRI).
Как отметил Лю Ци, запуск нового морского транспортного коридора позволит снизить транспортные издержки и повысить конкурентоспособность предприятий, а также сэкономить себестоимость и время доставки грузов.
Отмечается, что на первом этапе отправка грузов будет производиться трижды в месяц, а за одну поездку можно будет отправить более 600 контейнеров с грузом. Суда с контейнерами будут следовать по территории вдоль реки Янцзы.