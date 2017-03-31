Евросоюз отказался от сопротивления "Северному потоку-2", узнала WSJ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европейский союз отказался от попыток заблокировать российский проект строительства газопровода "Северный поток-2", пишет газета The Wall Street Journal.

Находясь под давлением около десятка государств во главе с Польшей, власти ЕС пытались помешать реализации проекта. Но теперь Брюссель предлагает обсудить с Москвой, как снять обеспокоенность некоторых стран в сфере безопасности, утверждает издание.

Ранее СМИ опубликовали письмо Еврокомиссии главам энергетических ведомств Швеции и Дании. Этот документ "завершает давнюю дискуссию" о возможности переноса политического спора в правовую плоскость: в ЕК уверены, что для подачи иска против "Северного потока-2" нет оснований, напоминает WSJ.

"Нам не нравится "Северный поток-2" в политическом отношении. Но у комиссии нет юридических оснований ему препятствовать, поскольку правила Евросоюза не распространяются на морскую часть трубопровода", — приводит газета слова представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен.

Теперь Еврокомиссия попытается получить от правительств стран ЕС согласие на ведение переговоров с Москвой о правовых рамках для российского проекта. По сведениям источника издания, время начала консультаций по этому вопросу еще не согласовано.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

По оценке зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева, капитальные затраты на реализацию проекта могут составить до 9,9 миллиарда евро с учетом заимствований.