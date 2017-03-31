СМИ узнали о новых трудностях миссии кредиторов в Греции

АФИНЫ, 31 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Заседание рабочей группы Еврогруппы (ΕWG), посвященное Греции, не определило дату возвращения миссий кредиторов в Афины для того, чтобы они завершили вторую оценку программы греческих реформ, сообщает сайт делового издания "Нафтемпорики".

Заседание ΕWG затянулось до ночи, но закончилось без конкретных решений. Тем не менее, никто в Брюсселе не говорит о тупике в переговорах, напротив, полагают, что заявление о возвращении кредиторов будет сделано очень скоро, пишет издание.

Кроме того, в рекомендациях рабочей группы говорится о возвращение кредиторов в Афины, однако дату возвращения она предлагает определить правительству и руководителям миссий кредиторов, отмечает издание.

Главы миссий должны вернуться в Афины не позднее, чем в начале следующей недели, чтобы за 2-3 дня достичь принципиального соглашения на технический уровень, который должен быть утвержден на политическом уровне на заседании Еврогруппы 7 апреля на Мальте.

Соглашение позволит европейцам начать переговоры с МВФ об устойчивости греческого долга в рамках весенней сессии МВФ 21-23 апреля в Вашингтоне и завершить их до очередной Еврогруппы 22 мая.

Если к 22 мая Грецией будут выполнены все предварительные условия и приняты законы по реализации всех требований второй оценки, а именно по бюджетным изменениям, реформе трудового законодательства и энергетического рынка, то будет одобрено всеобщее соглашение, которое включает в себя вторую оценку, выплаты траншей кредитов, госдолг и участие МВФ в программе помощи Греции.

Без положительной оценки программы реформ Афины не могут получить очередные транши кредитов, без которых Греция не может обслуживать гигантский госдолг в 326 миллиардов евро, или 180% ВВП. 29 марта в западных СМИ появились сообщения, что Греция и кредиторы из ЕС и МВФ достигли соглашения по ключевым трудовым реформам, вопросам энергетики и сокращениям пенсий, однако ни правительство Греции, ни Еврокомиссия этого не подтвердили.