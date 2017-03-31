Трамп распорядится определить причины торгового дефицита США

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ, который предписывает министерствам и ведомствам в 90-дневный срок определить основные причины торгового дефицита страны, сообщил журналистам министр торговли США Уилбур Росс.
Кроме того, по его словам, впервые предстоит определить, до какой степени торговый дефицит является следствием соглашений о свободной торговле, не давших США прогнозируемых выгод. Росс также добавил, что будут рассмотрены такие возможные причины, как манипулирование валютным курсом, накладываемые ВТО ограничения на торговую политику США и "ассиметричные торговые барьеры" других стран.
"Хотите верьте, хотите — нет, но на протяжении всех лет и срока действия торговых соглашений и иных обязательств никогда не было систематического анализа (проблемы — ред.)", — пояснил Росс.
"Это будет первый системный анализ… На его основании будут приниматься решения, которые будут базироваться на установленных фактах, а не на теориях", — добавил он. Росс не исключил действий США в торговой политике и до подготовки доклада.
Трамп в ходе предвыборной кампании обещал пересмотреть торговые соглашения США с другими странами, если выяснится, что они не приносят выгоды американским производителям и работникам.