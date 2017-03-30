Рогозин заявил, что у каждой российской реки должен быть свой хозяин

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что у каждой российской реки должен быть "свой хозяин", должны быть созданы администрации, которые будут отвечать за использование водных артерий.

По его словам, любой крупный водоем и реки, в том числе сибирские, которые подтягиваются к Северному морскому пути, могут быть прекрасными транспортными магистралями в любое время года, если их научатся эксплуатировать.

"Чтобы это было, необходимо, чтобы у каждого большого дела был хозяин. Я выступаю за то, чтобы у каждой российской реки был свой хозяин", — сказал Рогозин во время общения с молодежью на форуме "Арктика — территория диалога".

По словам вице-премьера, нельзя обеспечить охрану окружающей среды на реке, ее полноводность и чистоту воды, если "ее хозяина очень много". Как пояснил Рогозин, сейчас каждый субъект России, через который течет река, является как бы хозяином соответствующего отрезка.

"Не получится много хозяев, у семи нянек дитя без глаза. Поэтому первое, что надо сделать и для Северного морского пути, и для крупных артерий водных, надо обеспечить администрации, структуры управления, которые будут головой отвечать за полноценное использование этого огромного богатства", — пояснил вице-премьер.

Он добавил, что такое предложение следует прописать в госпрограмме, и заверил, что сегодня же обратит на это внимание министра экономического развития Максима Орешкина, чтобы программу, которая сейчас находится в разработке, "внимательно перечитали".