Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть. Во время торгов доллар упал до отметки в 56,34 рубля, обновив минимум с июля 2015 года.

Курс европейской валюты снизился до 60,52 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,19% — до 52,64 доллара за баррель.

Мировые цены на "черное золото" растут на фоне статистики по запасам нефти в США. За прошлую неделю ее коммерческие запасы в Соединенных Штатах выросли на 0,2% — до 534 миллионов баррелей. Аналитики ожидали большего увеличения этого показателя.