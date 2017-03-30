Еврокомиссия призвала ЕС поддержать "Северный поток-2"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом поддержать "Северный поток-2", передает агентство Рейтер.

В распоряжении датской газеты Politiken оказался документ, в котором Еврокомиссия предлагает государствам-членам ЕС оценить проект газопровода. По мнению ЕК, строительство не может быть запущено в условиях "правового вакуума".

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК намерена обратиться к европейским странам за разрешением начать переговоры с Россией по согласованию работ.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев ранее оценил капитальные затраты на "Северный поток-2" в восемь миллиардов евро. При этом он не исключил, что с учетом заимствований эта сумма может достичь 9,9 миллиарда евро.