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Экономика

Российской экономике предрекли рост на уровне развитых стран

20:3029.03.2017
(обновлено: 02:42 30.03.2017)
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© Fotolia/ Sergey Nivens

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская экономика выбралась из двухлетней рецессии и взяла курс на восстановление. В среднесрочной перспективе (в ближайшие пять лет) ВВП России будет расти, хотя рост и будет ограничен 1,5% даже при высоких ценах на нефть. На это указывают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в обновленном прогнозе о перспективах российской экономики до 2021 года.

Так, по оценкам АКРА, темпы роста ВВП Евросоюза в 2017-2021 годах составят 1,6-1,7%, а ВВП США — 1,4-1,7%. Таким образом, экономический рост России будет ближе к темпам развитых, нежели развивающихся стран.

Факторы роста

Аналитики прогнозируют рост объема доступных основных факторов производства: земли, ископаемых ресурсов, труда и капитала.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Орешкин: российская экономика переходит к росту

Суммарно за счет сырьевых отраслей рост физических объемов добычи нефти, газа и угля может составить около 0,8% ежегодно до 2020 года, или +0,2 процентных пункта ВВП, указывается в отчете.

Кроме того, в экономическую деятельность будут вовлекаться выпавшие мощности и люди, ставшие безработными в результате экономического спада.

Безработица находится на исторически низком уровне (5,5%), а загрузка мощностей в промышленности (68%) близка к максимуму, который наблюдался в конце 2007-начале 2008 годов (68,4), отмечают авторы прогноза.

© Fotolia/ sakkmesterke
Бизнесвумен строит башню из монет

Основным источником роста в 2018-2021 годах будет изменение производительности труда. В числе других факторов — устойчивое снижение инфляции и процентных ставок.

Низкая инфляция

По мнению авторов отчета, за счет более жесткой денежно-кредитной политики инфляция быстрее достигнет целевого уровня Банка России. К концу 2017 года ЦБ рассчитывает довести инфляцию до уровня 4%.

Эксперты АКРА ожидают инфляцию в России по итогам нынешнего года на уровне 4,3%, а в 2018 году она может замедлиться до таргетируемых Банком России 4%.

В то же время стабильное снижение средних темпов инфляции может ограничить гибкость потребительских цен и заработной платы, указывают авторы доклада.

А потому естественный уровень безработицы (безработица, которая наблюдается даже в состоянии равновесия на основных рынках) может повыситься, предупреждают авторы доклада.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. 16 марта 2017
© РИА Новости. Илья Питалев
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Путин: инфляция в России вышла на траекторию устойчивого снижения

Сдерживающее влияние на экономику будет оказывать негативная демографическая ситуация. Так, в ближайшие пять лет доля работающих людей старше пенсионного возраста будет расти. Тем не менее численность трудоспособного населения сократится на 2–2,5%. Приток мигрантов "охладит" сравнительно дешевый рубль.

Рост нефтяных цен

Эксперты АКРА прогнозируют рост цен на мировом нефтяном рынке. "Динамика мировой экономики поддержит спрос на нефть, который будет расти примерно на 1,2% в год, что как минимум компенсирует растущее предложение", — отмечают аналитики АКРА. Основным долгосрочным ценовым ориентиром для нефтяного рынка останется себестоимость добычи нефти в США. Именно там аналитики ждут наиболее высоких темпов роста добычи. Однако отмечают, что в ближайшие годы ее себестоимость будет расти.

© AP Photo/ Brennan Linsley
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США

Темпы роста добычи в мире на традиционных месторождениях вне ОПЕК будут умеренными: эксперты связывают это с недостаточным уровнем инвестиций в 2015-2016 годах.

Добыча нефти
© AP Photo/ Hasan Jamali
Фактор сланца: обвалят ли США мировые цены на нефть

Возвращение квот на добычу

Что касается ОПЕК, в АКРА не исключают, что картель откажется продлевать соглашение о заморозке добычи на второе полугодие.

Соглашение действует до июня, и уверенности в том, что оно будет продлено, пока нет. В середине марта министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что рынку уже поступают сигналы о росте спроса на нефть. Это значит, что к лету баланс спроса-предложения восстановится, и продлевать соглашение не потребуется.

На мартовской энергетической конференции в Хьюстоне высказывались опасения, что если ОПЕК не продлит действие соглашения об ограничении объемов производства, цены на нефть могут упасть до 40 долларов за баррель. Такой прогноз, в частности, озвучил Скотт Шеффилд, глава одной из крупнейших американских нефтедобывающих компаний Pioneer Natural Resource.

© REUTERS/ Heinz-Peter Bader
Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече нефтедобывающих стран в Вене

Тем не менее аналитики АКРА предполагают, что даже в случае отказа от продления соглашения о заморозке добычи, ОПЕК может возвратиться к системе квот на добычу — и это станет сдерживающим фактором роста добычи картеля.

Восходящий тренд

На то, что российская экономика преодолела спад и возвращается на траекторию роста, указывают и действия международных рейтинговых агентств. Так, S&P в середине марта улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с "негативного" на "стабильный".

Аналитики отметили "улучшение перспектив экономического роста и снижение рисков значительного оттока капитала". S&P ожидает роста реального ВВП России в 2017 году на 1,4%, а средние темпы роста в 2017-2020 годах — на уровне 1,7%.

В середине февраля другой представитель "большой тройки" рейтинговых агентств — Moody's — также изменил свой прогноз по кредитному рейтингу России с "негативного" до "стабильного".

Как отметили в S&P, в среднесрочной перспективе восстановление экономики России будет поддерживаться небольшим ростом цен на нефть, продолжающимся увеличением объемов производства нефтяного и особенно газового секторов, а также увеличением потребления домохозяйств.

© Fotolia/ psdesign1
Импульс

Тем не менее в краткосрочной перспективе рост экономики будет по-прежнему сдерживаться санкциями, которые подрывают интерес инвесторов, считают в S&P.

Санкции — не помеха

Эксперты фондового рынка, впрочем, указывают на угасающее влияние санкций и возросший интерес инвесторов к акциям российских компаний. По их прогнозам, индекс РТС к концу 2017 года вырастет на 11%.

"Участники рынка все чаще рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций как потенциально приятный сюрприза, а не как основной сценарий", — сообщил Reuters Владимир Миклашевский, старший стратег Danske Bank.

Аналитики Bloomberg подтверждают: экономика России в прошлом году уже абсорбировала двойной удар, нанесенный ей низкими ценами на нефть и продлением западных санкций.

Благодаря более жесткой денежно-кредитной политике и гибкому обменному курсу спад в 2016 году составил только 0,2% — меньше, чем ожидалось. В этом году средние темпы роста должны составить порядка 1,2%: прогнозы экономистов варьируются в диапазоне от 0,6 до 2,5%.

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Экономика
Комментарии
14 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван
При таких темпах наше отставание от развитых стран только увеличится.
Надо равняться на Индию и Китая, где рост 6-7 %.
Рост налогообложения граждан ( налог на имущество, транспортный налог) , рост тарифов и прочих обязательных платежей угнетает потребление домохозяйств и значительно снижает эффект импортозамещения.
При таком незначительном экономическом росте абсолютное большинство населения не почувствует улучшения своего материального положения.
Вывод . Существующая модель - экспорт , в основном сырья и продукции низких переделов , за счет слабого рубля ( дешевой рабсилы) в очередной раз приведет страну в тупик.
21:54
29.03.2017
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neyuec351
очередные предсказания бабы Ванги. пока производство не наладиться о каком росте можно говорить
23:01
29.03.2017
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