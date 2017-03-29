Программу РФ и Ирана "нефть в обмен на товары" могут запустить в 2017 году

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Сотрудничество РФ и Ирана по программе "нефть в обмен на товары" может начаться уже в 2017 году, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам в кулуарах международного форума "Арктика — территория диалога".
В начале марта глава Минэнерго РФ говорил, что объем закупок нефти в Иране в рамках сделки "нефть в обмен на товары" может составить 100 тысяч баррелей в сутки, а за год — порядка 5 миллионов тонн. А торговый представитель РФ в Иране Андрей Луганский говорил, что в рамках этой программы Россия может поставлять Ирану товаров на 45 миллиардов долларов в год.