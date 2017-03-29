Глава российской ТПП посоветовал бизнесу уйти с Украины

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Российскому бизнесу сейчас однозначно стоит уходить из Украины, эпопея с угнетением наших предпринимателей в этой стране будет продолжаться и дальше, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Власти Украины с 23 марта сроком на один год ввели санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Кроме того, Сбербанк столкнулся с блокированием своих отделений радикалами в ряде городов Украины, и в понедельник, 28 марта, объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании.

"Я думаю, что на данном этапе однозначно стоит", — ответил он на вопрос, стоит ли сейчас российскому бизнесу покинуть Украину.

"Единственное, конечно, каждый сам для себя прорабатывает стоимость бизнеса, который он продает. Я надеюсь, по крайней мере, на то, что Сбербанк отработал, и я знаю, что они не один день этим занимались, хотя, конечно, последней каплей стала эта блокада, людей живых замуровали и так далее", — сказал Катырин.

Он отметил, что российские предприниматели уже давно задумывались о возможности выхода с украинского рынка. "Мысли о том, что там теперь не очень уютно работать, они уже посещали наших предпринимателей. Все будет зависеть от того, кто и как сможет договориться и продать. Но, судя по тому, что власть не останавливает националистов, эта эпопея с блокировкой, с угнетением российского бизнеса, она будет продолжаться, и наши коллеги будут стремиться оттуда потихоньку уходить", — добавил Катырин.