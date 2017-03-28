Страна с нулевой инвестиционной надежностью: Сбербанк покидает Украину

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Сбербанк, попавший под санкции властей Украины, менее чем за шесть дней нашел выход с недружественного рынка, где экстремисты замуровывали отделения организации и выводили из строя ее банкоматы. Это решение позитивно как для украинских клиентов Сбербанка, так и для него самого, считают эксперты.

Российский банк в ночь на вторник объявил о продаже украинской "дочки" консорциуму инвесторов, мажоритарным акционером которого стал Саид Гуцериев, сын совладельца "Русснефти" и Бинбанка Михаила Гуцериева.

В консорциум инвесторов также входит латвийский Norvik Banka, принадлежащий гражданину Великобритании Григорию Гусельникову, и подконтрольная Гуцериеву белорусская частная компания. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.

Украинский Сбербанк сегодня — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 миллион клиентов. По итогам первых трех кварталов 2016 года на украинскую "дочку" Сбербанка приходилось менее 0,5% активов группы — порядка 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.

Национальный банк Украины (НБУ) поддержал готовящуюся сделку Сбербанка. Пресс-служба регулятора заявила РИА Новости, что НБУ поддерживает цивилизованный выход из украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи.

В Кремле лишь констатировали, что Сбербанк идет по пути финализации своего решения об уходе с украинского рынка, заявив при этом, что обеспокоены ситуацией на Украине, где радикалы блокируют российские банки и магазины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: "Очевидно, что это страна с нулевой инвестиционной надежностью после того, что стало происходить".

Стремительный выход



Еще осенью глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк не намерен уходить с украинского рынка, несмотря на убытки, в декабре он отмечал, что не видит быстрых перспектив выхода с украинского рынка. В начале марта Греф сообщал, что до конца 2017 года Сбербанк решит вопрос с дальнейшим присутствием на этом рынке. После введения санкций 23 марта, глава крупнейшей российской кредитной организации заявил, что теперь Сбербанк активно занимается поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка. За шесть дней решение было найдено.

Власти Украины ввели с 23 марта сроком на один год санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. При этом пенсионный фонд Украины с 1 апреля прекращает выплату пенсий через отделения "дочек" российских госбанков, в отношении которых введены санкции.

Санкции были введены на фоне масштабных акций украинских радикалов против российских банков. В частности, в начале марта из-за них была приостановлена работа пяти отделений Сбербанка в разных городах Украины, в том числе в Киеве. Менее чем через сутки после объявления о сделке все отделения Сбербанка были разблокированы.

Позже Сбербанк на Украине снял ранее установленные ограничения для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. В частности, отменены лимиты на совершение операций с использованием корпоративных карт — снятие наличных, безналичные операции.

Разумное решение



Опрошенные РИА Новости эксперты позитивно оценили новость о достижении договоренностей по продаже украинского бизнеса Сбербанком. Во-первых, это снижает репутационные риски для Сбербанка, возможно, минимизирует потери. Во-вторых, это позитивное решение для банковской системы Украины, клиентов и работников кредитной организации — банк возвращается к нормальной деятельности. Более того, новые акционеры украинского Сбербанка могут добиться отмены санкций, полагают эксперты.

Решение Сбербанка о продаже украинской "дочки" положительно как для собственника, так и для банковской системы Украины, считает доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. "Тот факт, что банк не уходит, а попадает в другие руки, это достаточно позитивно для банковской системы страны, потому что не будет такой внезапной крупной потери", — считает он.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал разумной сделку по продаже Сбербанком своей украинской "дочки". "Сделка дает возможность с достоинством, в том числе финансовым, уйти с украинского рынка", — сказал он. По словам главы РСПП, самое главное, чтобы сделку восприняли на Украине как способ урегулирования ситуации. "Потому что, на мой взгляд, даже эти радикалы поняли, что они вред наносят своим гражданам — вкладчикам банков, и это для всех может быть выходом из положения", — отметил он.

Избавившись от украинского актива, Сбербанк снимет с себя повышенные репутационные риски, считает управляющий директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Станислав Волков. Из-за санкций материнский банк не заинтересован в поддержке украинской "дочки", но если такая поддержка потребуется и не будет оказана, это нанесет удар по репутации Сбербанка, рассуждает он.

Цена вопроса



До введения Киевом санкций в отношении "дочек" российских госбанков инвесторы оценивали украинский Сбербанк в 600-700 миллионов долларов, сообщил Sputnik Беларусь источник, знакомый с условиями сделки. После введения санкций и на фоне срочной продажи ее итоговая цена может оказаться намного ниже этих сумм, добавил он.

По словам собеседника агентства, Гуцериев через белорусскую компанию приобретает 55% украинской "дочки" Сбербанка, латвийский Norvik Banka — 45%. Сумму сделки источник не назвал.

По оценке "Эксперт РА", сделка по продаже украинской "дочки" Сбербанка могла быть не вполне рыночной, а ее цена вряд ли превышает половину капитала проданного банка. Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя сделку по продаже Сбербанком своего актива, заявил, что любая сделка на Украине будет иметь дисконт.

Ускоренная продажа "дочернего" банка приведет к фиксации убытка в отчетности по российских стандартам Сбербанка, однако влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным, заявили в кредитной организации. Это никак не повлияет на рейтинг головного российского банка, поскольку украинская "дочка" нематериальна относительно баланса группы, отметили в международном рейтинговом агентстве Fitch. В S&P также заявили, что эта сделка не окажет существенного эффекта на сам Сбербанк.

Все активы, связанные с Украиной, включая кредитный портфель дочерней структуры, предоставленное ей финансирование, а также инвестиции в суверенные долговые бумаги Украины и украинские корпоративные ценные бумаги, составляли всего около 0,1% от общих консолидированных активов Сбербанка на 31 декабря 2016 года.