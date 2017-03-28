Кубанские фермеры вышли на митинг за продление антироссийских санкций

СОЧИ, 28 мар – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Более 1,5 тысяч фермеров Краснодарского края вышли во вторник на митинг за продление экономических санкций в отношении России, сообщает администрация региона.

Отмечается, что митинг прошел в Тихорецке при поддержке краевой ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР): фермеры делились успешным опытом своих хозяйств, призывали коллег продолжать активно работу и привлекать молодежь в фермерство.

Среди выступавших были фермер из Ленинградского района член Общественной палаты РФ Александр Шипулин и председатель Совета молодых фермеров Кубани Сергей Рудых.

"Фразу "кубанский фермер" используют где ни попадя, но это доказывает, что кубанские фермеры в почете, на очень высоком уровне. И мы – молодежь – будем его отстаивать, никому не позволим использовать его в каких-то политических целях. Фермеры – это работники земли, доказывают делами на земле, что умеют работать. Поэтому те достижения, которые наши отцы и деды вложили в основу фермерского движения, мы будем отстаивать и защищать", – цитируются в сообщении слова Рудых.