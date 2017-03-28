Сделка по продаже украинского "БМ банка" почти завершилась

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Сделка по продаже группой ВТБ украинского "БМ банка" находится на финальной стадии, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Украина с 23 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Сбербанк в понедельник уже сообщил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов.

В конце февраля Костин говорил, что у ВТБ есть четыре покупателя на "БМ Банк" и в основном это украинские бизнесмены. Ситуация по этому банку, отмечал глава ВТБ, прояснится до конца марта.

"На последней стадии уже, там уже какие-то согласования идут. Но там небольшая сделка", — сказал Костин, отвечая на вопрос о сделке по продаже "БМ банка".