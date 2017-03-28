Эксперт назвал "сильным ходом" продажу украинской "дочки" Сбербанка

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Сбербанк сделал сильный ход, продав 100% акций своей украинской "дочки", заявил РИА Новости советник Института современного развития Никита Масленников.

"Я думаю, что эта сделка абсолютно оправдана в тех условиях, которые сейчас сложились вокруг работы отделения Сбербанка на Украине, на грани угрозы безопасности сотрудников и клиентов. Это все закономерно, понятно, естественно и, по-большому счету, справедливо с точки зрения стратегии материнской компании, потому что с таким рискованным активом оставаться достаточно сложно", — сказал Масленников.

Он отметил, что в последнее время на Украине предпринимались "откровенные действия по "отжиманию", попытке рейдерского захвата".

Однако, по словам эксперта, сделку еще нужно структурировать и этот процесс завершится, скорее всего, в конце первого полугодия.

"Она требует одобрения Украины и Латвии, в игру вступают уже денежные власти этих двух стран. Национальный банк Украины будет, на мой взгляд, искать либо компромисса, либо одобрять сделку, с учетом Латвия — это уже Европа, поэтому будет пристальное внимание европейских денежных властей, инвесторов", — сказал он.

Масленников подчеркнул, что для Украины вопрос по сделке еще носит репутационный характер.

"Эта сделка важна для нее еще и для того, чтобы снять одно из препятствий к получению трансфера от МВФ в размере миллиард долларов", — пояснил эксперт. "Если сделка совершится, для всех сторон это будет определенный позитивный итог, экономическая и политическая история этот сильный ход Сбербанка оценят", — уверен он.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. "Норвик банк" позже сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева.