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Экономика

Основным покупателем украинской "дочки" Сбербанка стал Саид Гуцериев

Сюжет:
Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (80)
00:4228.03.2017
(обновлено: 19:41 28.03.2017)
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Рабочий очищает фасад центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве от листовок. 28 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Мажоритарным акционером консорциума, который приобретет украинскую дочку Сбербанка, стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в сообщении латвийского Норвик банка.

Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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СМИ: на Украине срываются сделки по продаже "дочек" российских госбанков

Ранее в понедельник Сбербанк объявил, что продает 100% акций "дочки" консорциуму инвесторов, в который входят латвийский банк и белорусская частная компания. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

Как отметили в Норвик банке, именно Гуцериеву, гражданину Великобритании, принадлежит белорусская компания. "В настоящее время Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру и его видение перспективы помогло нам выбрать путь развития для украинского проекта", — говорится в релизе.

В Норвик банке, которым владеет бизнесмен Григорий Гусельников, планируют после сделки сохранить технологический уровень "дочки" Сбербанка и работать на обслуживанием, "построенным на европейских принципах качества".

"Украинская экономика прошла низшую точку кризиса, и мы верим в будущий экономический рост и потенциал этой страны", — заявил председатель правления банка Оливер Брамуэлл.

Центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве, заблокированное представителями партии Национальный корпус
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Мнение: Сбербанк сумел избежать рейдерского захвата украинской "дочки"
Согласно сообщению, украинский Сбербанк сегодня — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти миллион клиентов. По итогам первых трех кварталов 2016 года на него приходилось менее 0,5% активов латвийской группы — около 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.

Сбербанк продал свою украинскую "дочку" после того, как на прошлой неделе Киев на один год ввел санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков. Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит рисков финансовой устойчивости для ВТБ, Сбербанка и ВЭБа даже при полном обесценении их украинских активов.

Активы российских банков на Украине
Активы российских банков на Украине
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Экономика
Комментарии
40 пользователей оставили 57 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Потомок победившего солдата!
А у нас в России закроют украинские банки? Такие как Альфа банк и прочее? Также неплохо было бы нац анализировать все украинские предприятия работающие на территории России а за вывоз и перевод наличности из России на Украину брать пошлину в районе 50% от суммы! Так как эти деньги идут на финансирование убийства русских в Донецке! А значит надо перекрыть все поставки наличности из России на Украину.
02:31
28.03.2017
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Серый Фил
Сбер, на те деньги что потерял, мог заказать всех майданутых по три раза...
02:11
28.03.2017
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