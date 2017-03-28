Основным покупателем украинской "дочки" Сбербанка стал Саид Гуцериев

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Мажоритарным акционером консорциума, который приобретет украинскую дочку Сбербанка, стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в сообщении латвийского Норвик банка.

Ранее в понедельник Сбербанк объявил, что продает 100% акций "дочки" консорциуму инвесторов, в который входят латвийский банк и белорусская частная компания. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

Как отметили в Норвик банке, именно Гуцериеву, гражданину Великобритании, принадлежит белорусская компания. "В настоящее время Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру и его видение перспективы помогло нам выбрать путь развития для украинского проекта", — говорится в релизе.

В Норвик банке, которым владеет бизнесмен Григорий Гусельников, планируют после сделки сохранить технологический уровень "дочки" Сбербанка и работать на обслуживанием, "построенным на европейских принципах качества".

"Украинская экономика прошла низшую точку кризиса, и мы верим в будущий экономический рост и потенциал этой страны", — заявил председатель правления банка Оливер Брамуэлл.

Согласно сообщению, украинский Сбербанк сегодня — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти миллион клиентов. По итогам первых трех кварталов 2016 года на него приходилось менее 0,5% активов латвийской группы — около 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.

Сбербанк продал свою украинскую "дочку" после того, как на прошлой неделе Киев на один год ввел санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков. Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит рисков финансовой устойчивости для ВТБ, Сбербанка и ВЭБа даже при полном обесценении их украинских активов.