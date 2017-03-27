Сбербанк назвал покупателя украинской "дочки"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости/Прайм. Консорциум инвесторов, состоящий из латвийского "Норвик банка" и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской "дочки" Сбербанка, сделка может быть закрыта уже в первом полугодии 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба крупнейшего российского банка.

"Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО "Сбербанк" (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк. В консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания", — говорится в сообщении.

Соответствующий юридически обязывающий договор был подписан в понедельник, сообщает Сбербанк. "Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину", — пояснили в кредитной организации.

В Сбербанке подвернули, что украинская "дочка" обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами.

В банке выразили надежду, что решение о продаже дочерней организации будет способствовать разблокированию его офисов на Украине и возобновлению нормальной работы банка.

"Ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности ПАО "Сбербанк" по РСБУ", — заявили в банке.

В то же время на уровне консолидированной отчетности группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным, указывается в сообщении кредитной организации.