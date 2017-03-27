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Экономика

Альфа-банк прекратил членство в АРБ из-за существенного расхождения позиций

23:3927.03.2017
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Открытое акционерное общество Альфа-Банк. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости/Прайм. Альфа-банк, входящий в топ-20 крупнейших в РФ, прекращает членство в Ассоциации российских банков (АРБ) из-за несогласия по ряду тезисов, содержащихся в годовом отчете ассоциации, говорится в сообщении кредитной организации.

Альфа-Банк. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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"В связи с существенным расхождением позиций Ассоциации российских банков и Альфа-банка по актуальным проблемам развития банковской системы банк приостанавливает свое членство в Ассоциации российских банков", — говорится в заявлении Альфа-банка.

Глава АРБ Гарегин Тосунян не видит никаких репутационных рисков в связи с этим, отмечая, что решение о прекращении членства в ассоциации для любого банка является его неотъемлемым правом. Он напомнил, что в настоящее время членами АРБ являются около 400 банков. "Никаких репутационных рисков не вижу. Это их право, они могут делать, как хотят", — прокомментировал РИА Новости действия Альфа-банка Тосунян. По его словам, в понедельник, когда утверждался текст доклада на заседании АРБ, единственным проголосовавшим против был представитель Альфа-банка — зампред Владимир Сенин.

"Банк не принимал участия в подготовке документа, поэтому считает недопустимым его обнародование от имени всех членов ассоциации. Стилистика доклада, содержащая обвинения Центрального банка РФ в цинизме, фаворитизме, работе в режиме "военных операций", умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции, противоречит духу конструктивного взаимодействия и сотрудничества, который сложился между органом регулирования в лице Банка России и здоровой частью национальной банковской системы", — отмечает Альфа-банк.

По мнению Альфа-банка, уровень конкуренции на финансовом рынке не определяется количеством кредитных организаций. Важнейшей угрозой конкуренции остается не количество, а качество кредитных организаций и наличие в системе слабых, недобросовестных игроков. Банки, которые лишились капитала, должны удаляться с рынка, уверены в кредитной организации. Альфа-банк считает обоснованными предложения Центрального банка РФ по пропорциональному регулированию кредитных организаций.

АРБ в середине марта опубликовала доклад к съезду ассоциации, который пройдет во вторник. Авторы доклада указывают на то, что в России ущемляется конкуренция, особенно в банковской сфере. За десять лет число российских банков сократилось почти вдвое, а доля участников рынка, занимающих по размеру активов места в третьей сотне и ниже, упала с 8,2% до 2%, сетуют авторы документа.

По мнению АРБ, ущемление конкуренции происходит не столько "в силу эволюции рынка, сколько директивными методами" — ограничением доступа клиентов в банки по размеру капитала, ограничением доступа банков к ресурсной базе, многочисленными отзывами лицензий, надзорными, довольно часто, неадекватными санкциями в отношении банков. В результате подрывается доверие и к банковской системе в целом, и к рыночным отношениям, и к экономической политике, и к государственным институтам, указывают в АРБ.

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