Ход конем: Турция готова принять российских туристов без загранпаспортов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Побывать на курортах Турции скоро, возможно, смогут и россияне, не имеющие загранпаспортов. Как сообщил 27 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, страна готова принимать российских туристов по внутренним паспортам, в турецких аэропортах уже устанавливают оборудование для идентификации граждан, прибывающих в страну с российскими паспортами.

Как рассказал глава турецкого МИД, переговоры по этому вопросу Турция вела с Россией еще два года назад, и речь шла о взаимном переходе на режим поездок по внутренним удостоверениям личности. Но после инцидента со сбитым российским самолетом осенью 2015 года отношения резко испортились.

В результате Турция оказалась закрыта для россиян на весь летний сезон — 2016. Она потеряла 77% российских туристов, вылетев за пределы десятки самых популярных среди россиян стран.

Мощный удар

Теракты, волнения на юго-востоке Турции и попытка военного переворота отпугнули от этого направления не только граждан России. По данным Turizmdatabank, сократился турпоток (организованные туристы, приобретающие пакетные туры) в республику из Германии, Болгарии, Великобритании, Нидерландов.

По подсчетам Министерства туризма Турции, в 2016 году страна не досчиталась почти 10 миллионов зарубежных гостей, а потери в туристической сфере составили порядка 15 миллиардов долларов. Участники туристического рынка Турции и власти страны признали: прошлогодний сезон оказался самым провальным за последние 30 лет.

Паспортный вопрос

Судя по опросам "Левада-центра", без загранпаспортов сейчас живут 72% россиян. А 59% граждан России никогда не отдыхали за пределами стран бывшего СССР. Устремится ли на турецкие пляжи больше россиян после разрешения въезда без загранпаспортов? Мнения в туротрасли на этот счет разделились.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ажиотажного спроса не ждут. По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, те, кто может себе это позволить, уже давно сделали загранпаспорта. А если паспортов нет — "значит, людям это не нужно, они не хотят и не собираются выезжать".

"Нет никакой проблемы сделать загранпаспорт, если, конечно, этому не мешают объективные причины — например, запрет на выезд за рубеж", — считает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. По ее словам, даже если это и будет реализовано, влияние на турпоток будет минимальным.

В TezTour, наоборот, считают, что такая инициатива может увеличить турпоток в Турцию в разы. По словам представителя компании Ларисы Ахановой, поток может вырасти минимум в два раза, а при сохранении благоприятной экономической ситуации и стабильности рубля к доллару будет наблюдаться тенденция к еще большему увеличению.

Возвращает позиции

Между тем Турция уже уверенно отыгрывает внушительные прошлогодние потери российского и европейских рынков. Темпы раннего бронирования показали, что страна стала наиболее популярным направлением у россиян.

Количество запросов туристов на Турцию увеличилось по сравнению с 2015 годом в три раза, сообщили в TezTour, и по итогам летнего сезона 2017 года один из крупнейших российских туроператоров ожидает трехкратного увеличения потока туристов из России в Турцию.

Отели снижают цены

Чтобы вновь привлечь россиян на свои курорты, турки стараются изо всех сил: снижают цены на отели, предлагают гибкий режим оплаты пакетных туров.

"Например, есть варианты, когда можно заплатить 10%, а потом до самого отъезда еще потихоньку выплачивать оставшееся", — рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По оценкам TezTour, турецкие отельеры, рассчитывающие "на серьезные объемы с российского рынка", снизили цены на отели в пределах 25-50%.

"Но, конечно, надо понимать, что эти скидки отразятся и на качестве и объеме сервиса, потому что им нужно как-то компенсировать свои прошлогодние убытки", — отметила представитель TezTour Лариса Аханова.

Наращивает долю

Аккумулировав до 50% продаж туроператоров, Турция быстро возвращает свою долю, которую у нее было отъели Тунис, Греция, Болгария и российские направления, в частности Крым.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) констатируют: черноморские пятизвездочные отели своим турецким "одноклассникам" пока, увы, не конкуренты. И пока турки снижают цены на размещение, российские отельеры, наоборот, настроились на их сезонное повышение. Так, рост цен в крымских гостиницах может составить 10-15%, а многие местные отельеры, как отмечают в АТОР, повысили цены до "критического уровня".

Благодаря стабилизации курса рубля зарубежный отдых становится для российских туристов подчас доступнее, чем в отдых в России, отмечает генеральный директор "НТК Интурист" Виктор Тополкараев. Повышение цен — главный фактор, мешающий росту популярности отечественных курортов.

Тем не менее среди российских курортов Крым стал одним из самых востребованных. В этом году количество запросов, касающихся отдыха на Крымском полуострове, по сравнению с 2015 годом выросло в 10 раз. В 2017-м власти Крыма ожидают не менее шести миллионов туристов — столько отдыхающих посетили его в прошлом году.

В Госсовете Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму признали: количество туристов останется на прежнем уровне из-за проблемы с транспортной логистикой — приехать на полуостров железнодорожным транспортом пока нельзя.