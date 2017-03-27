Шотландский банк получил запрос о схеме "отмывания" денег из России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости/Прайм. Royal Bank of Scotland (RBS) сообщил о получении в этом месяце запроса от британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовом рынке (FCA) о смехе "отмывания" средств из РФ, пишет агентство Блумберг.

FCA на прошлой неделе заявило, что будет расследовать обвинения в том, что через британские банки проходили отмытые средства из РФ, отмечает агентство. Кроме того, RBS сообщил, что другие банки также получили запрос о предоставлении информации. Банк также получил аналогичные запросы от регулирующих органов в других юрисдикциях, пишет агентство.

На прошлой неделе газета Guardian сообщила, что 17 британских банков причастны к крупномасштабной схеме "отмывания" порядка 740 миллионов долларов из России. В преступной схеме были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Всего же, по данным газеты, при участии различных международных банков с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов, которые могли иметь "криминальное происхождение".

Royal Bank of Scotland основан в Эдинбурге в 1727 году. Был одним из двух британских банков, наряду с Lloyds Banking Group, получивших в кризисном 2008 году масштабные вливания государственных средств в обмен на долю в акционерном капитале.