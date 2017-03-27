Эксперт: Иран мог бы заменить Турцию для России при экспорте пшеницы

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости/Прайм. Иран может стать заменой Турции для России в качестве рынка сбыта пшеницы, если президенты двух стран в ходе своей встречи во вторник договорятся насчет снятия Тегераном ограничений на импорт российской пшеницы, заявил РИА Новости председатель Российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Обыденов.

Президент Ирана Хасан Роухани посетит Москву 27-28 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, их встреча намечена на 28 марта.

В преддверии встречи Обыденов рассказал, что российский бизнес рассчитывает на преодоление различных административных барьеров, которые существуют между странами и мешают развитию торговли. "Сейчас оборот между РФ и Ираном где-то 1,7 миллиарда долларов. Очень сильно надеюсь, что в результате встречи лидеры РФ и Ирана договорятся о шагах, благодаря которым и торговый оборот между странами возрастет хотя бы в 2-3 раза", — сказал он.

По его словам, перспективы для этого есть. "Ирану необходимы наши технологии, наши продукты. Сейчас на волне завышения таможенных пошлин на ввозимую в Турцию пшеницу зерновой рынок лихорадит, Иран становится снова стратегическим партнером в потреблении наших зерновых, пшеницы, кукурузы, масла. Думаю, Иран легко сможет закупать всю пшеницу, предназначавшуюся для Турции", — заявил эксперт.

В середине марта власти Турции остановили выдачу лицензий на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и шрота из России. Минсельхоз РФ на минувшей неделе заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию.

Иран являлся одним из крупнейших в мире импортеров злаковых культур, ежегодно закупая более 12 миллионов тонн зерна. Однако с 21 марта 2016 года Иран запретил ввоз пшеницы на свою территорию из-за хорошего урожая зерновых. "Очень надеюсь, что наши лидеры договорятся и по этому вопросу", — сказал Обыденов, комментируя запрет Ирана и перспективы его снятия.