Сайт "НаДальнийВосток.РФ" за день посетили 149 тысяч человек

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сайт "НаДальнийВосток.РФ", где можно подать заявку на получение "дальневосточного гектара", за день посетили 149 тысяч человек, сообщает Минвостокразвития.
"Сегодня стартовал третий этап – самый массовый. За день зафиксировано 182 тысячи заходов. Если говорить об "уникальных посетителях" – их 149 тысяч. Для сравнения – вчера за полные сутки было 28 тысяч заходов или 19 тысяч "уникальных" посещений, в прошедшую субботу – 9 тысяч", – приводит министерство слова главы Минвостокразвития Александра Галушки.
По информации властей, наибольшим спросом пользуются участки в Приморье, Хабаровском крае и Якутии. Чаще всего интерес проявляют мужчины в возрасте от 18 до 40 лет.
Согласно последним данным Минвостокразвития, с начала реализации закона о "дальневосточном гектаре" от россиян поступило более 44 тысяч заявлений на получение участка земли на Дальнем Востоке. В пользование передано свыше 4,2 тысячи участков. На рассмотрении уполномоченного органа (муниципальные власти) находится 39 тысяч обращений. За 17 часов с начала старта третьего этапа реализации закона подано более двух с половиной тысяч заявок из разных регионов России.