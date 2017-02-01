Сайт "НаДальнийВосток.РФ" за день посетили 149 тысяч человек

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сайт "НаДальнийВосток.РФ", где можно подать заявку на получение "дальневосточного гектара", за день посетили 149 тысяч человек, сообщает Минвостокразвития.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", теперь любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

"Сегодня стартовал третий этап – самый массовый. За день зафиксировано 182 тысячи заходов. Если говорить об "уникальных посетителях" – их 149 тысяч. Для сравнения – вчера за полные сутки было 28 тысяч заходов или 19 тысяч "уникальных" посещений, в прошедшую субботу – 9 тысяч", – приводит министерство слова главы Минвостокразвития Александра Галушки.

По словам министра, большой интерес к программе по выделению "дальневосточного гектара" проявили жители Москвы и Петербурга. "На первом месте – Москва и Московская область. За сутки почти 25 тысяч посещений. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область – приближается к 10 тысячам. Далее идут Приморье – 8 тысяч заходов, Хабаровск – 5 тысяч, Республика Саха (Якутия) – 3 тысячи и Краснодарский край с 2,5 тысячами посещений сайта", – цитирует Минвостокразвития слова Галушки.

По информации властей, наибольшим спросом пользуются участки в Приморье, Хабаровском крае и Якутии. Чаще всего интерес проявляют мужчины в возрасте от 18 до 40 лет.

Согласно последним данным Минвостокразвития, с начала реализации закона о "дальневосточном гектаре" от россиян поступило более 44 тысяч заявлений на получение участка земли на Дальнем Востоке. В пользование передано свыше 4,2 тысячи участков. На рассмотрении уполномоченного органа (муниципальные власти) находится 39 тысяч обращений. За 17 часов с начала старта третьего этапа реализации закона подано более двух с половиной тысяч заявок из разных регионов России.