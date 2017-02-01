Цены на нефть растут на данных о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в ходе торгов среды заметно растут, отыгрывая сообщения о сокращении добычи "черного золота" в рамках соглашения ОПЕК, к которому ранее присоединился ряд других нефтедобывающих стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.24 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,89% — до 56,63 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,61% — до 53,66 доллара за баррель.

ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. Ранее в среду министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия в январе сократила добычу нефти на 117 тысяч баррелей в сутки.

Суммарно сокращение нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении, по словам Новака, достигло 1,4 миллиона баррелей в сутки. Он отметил, что российские нефтекомпании снижают добычу добровольно, поскольку это выгодно как для компаний, так и в целом для бюджета РФ. Дополнительные доходы от высоких цен на нефть в размере около 70% получает бюджет страны, добавил министр. Данное соглашение, по его мнению, уже привело к удорожанию нефти на 10-15 долларов.

На этом фоне инвесторы проигнорировали данные минэнерго США. Как сообщило ведомство, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 января, выросли на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 494,8 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы выросли на лишь 3,289 миллиона баррелей, до 491,589 миллиона. При этом добыча нефти в США за эту неделю, по данным министерства, сократилась на 0,51%, или на 46 тысяч баррелей в сутки, до 8,915 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,4 миллиона баррелей, составив 64,1 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 1,5% — до 257,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель увеличится на 0,982 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,9% — до 170,7 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение показателя — на 0,903 миллиона баррелей.